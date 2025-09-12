İsrail'in Yemen'deki Tarihi Eserlere Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı tahribat ve yıkımın bir benzerini 10 Eylül'de Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılar sırasında tarihi eserleri hedef alarak gerçekleştirdi.

İsrail'in Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında 46 kişi ölmüş, 165 kişi de yaralanmıştı.

Sana'ya yönelik saldırıda, 1971 yılında kurulan ve 75 bin esere ev sahipliği yapan Yemen Ulusal Müzesi binası da büyük zarar gördü.

Tarihi yapı büyük zarar gördü

Husi yönetimine bağlı Kültür Bakanlığından, İsrail hava saldırıları sonucu Yemen Ulusal Müzesi'nin aldığı ağır hasarla ilgili Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) acil yardım çağrısı yapıldı.

Çağrıda, tarihi bir binada bulunan müzenin İsrail saldırıları sonucu hasar gördüğü ve arkeolojik koleksiyonların "ciddi riske" girdiği kaydedildi.

Yemen Ulusal Müzesi'nin, Yemen ulusal kimliğinin en önemli sembollerinden biri ve insanlığın ortak mirasının ayrılmaz bir parçası olan binlerce eseri barındıran kültürel ve tarihi bir anıt olduğuna işaret edildi.

Yemen Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanı Ibad el-Hayal da 11 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda "26sep" ve Yemen gazetelerinin olduğu binaların hedef alındığını ve Yemen Ulusal Müzesi'nin de bu binalara yakın olduğu için büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

İsrail saldırısında müzenin tüm camlarının patladığını, tavanların bir kısmının hasar gördüğünü ve müzenin arka cephesinin şarapnellerle ciddi şekilde hasar gördüğünü kaydeden Hayal, nadir eserlerin saldırıda aldığı hasarın henüz tespit edilmediğini aktardı.

İnsanlığın ortak mirası

Ulusal Müze ve bitişiğindeki Halk Mirası Müzesi, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih rejimine karşı patlak veren gösterilerle eş zamanlı olarak 2011 yılında kapatılmış, 2024'te yeniden açılmıştı.

Müze, Yemen'in kadim tarihine ışık tutan 75 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Müzede milattan önce 1. binyıla kadar uzanan eserler ve yazıtlardan oluşan bir koleksiyon bulunuyor.

Bunlar arasında, milattan önce 5. ve 6. yüzyıllar arasına tarihlenen Ma'ad Karib heykeli de bulunuyor ve bu eserler, arkeolojik ve tarihi çalışmalar için gerçek bir hazine işlevi görüyor.

Müzenin ikinci katında, Yemen'de hayat bulmuş Saba, Himyar, Ma'in ve Hadramevt gibi krallıklara ait tarihi eserler ve yazıtlar sergileniyor.

Ulusal Müze'de mumyalar için de özel bir bölüm bulunuyor ancak müzenin uzun süre kapalı kalması ve mumyaların bakımının yapılamaması nedeniyle mumyaların bozulduğu ifade ediliyor.