İsrail'in Tahran'a Hava Saldırısı: Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail'in Tahran'a Hava Saldırısı: Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatlarını kaybetti. Saldırıda sivil can kayıpları da olduğu belirtiliyor.

- İsrail'den Tahran'a hava saldırısı: Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hayatını kaybetti

TAHRAN - İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu İsrail'in Tahran'da bazı hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda Tahran'ın birçok bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin ve önemli isimlere ait bazı konutların hedef alındığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivil can kayıplarının da olduğu görüldü. Devlet televizyonu muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Resmi haber ajansı İRNA, İsrail saldırısında öldüğü iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin ise hayatta olduğunu ve İsrail'e verilecek karşılığı değerlendirmek üzere savaş odasında bulunduğunu bildirildi. Haberde, "Gelen bilgilere göre Bakıri şu anda savaş odasında bulunuyor ve bazı haberlerin aksine kendisine herhangi bir zarar gelmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Okulda dehşet! Tüfekle vurulan öğretmen hayatını kaybetti
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak

Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.