İsrail'in Suriye Sınır İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusuna ait bir askeri devriyenin, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısında yer alan Yermuk Havzası bölgesindeki Maerya köyü çevresine doğru ilerleyerek ve ateş açarak sınır ihlallerini sürdürdüğü bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Mariye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, İsrail ordusuna ait askeri devriyenin Dera'nın batısındaki Maerya köyündeki tarım arazileri sınır hattından ilerlediğini söyledi.

Mahmud, "Devriye köyün çevresine ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da doğrudan bir maddi zarar meydana gelmedi. Daha sonra çekildiler." dedi.

Olayın bölge halkında paniğe sebep olduğunu aktaran Mahmud, bunun ilk saldırı olmadığını, son dönemde bölgede benzer provokasyonların tekrarlandığını ifade etti.

Mahmud, halkın bilinçli ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayarak, olası ihlallere karşı yerel kurumlar ve gözetleme komiteleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.