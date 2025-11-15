Haberler

İsrail'in Suriye Sınır İhlalleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusuna ait askeri devriye, Suriye'nin Dera ilindeki Maerya köyü çevresinde ateş açarak sınır ihlallerine devam etti. Olay sonrası halkta panik oluştu, bölgedeki yerel kurumlar ile koordinasyon sağlandı.

İsrail ordusuna ait bir askeri devriyenin, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısında yer alan Yermuk Havzası bölgesindeki Maerya köyü çevresine doğru ilerleyerek ve ateş açarak sınır ihlallerini sürdürdüğü bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Mariye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, İsrail ordusuna ait askeri devriyenin Dera'nın batısındaki Maerya köyündeki tarım arazileri sınır hattından ilerlediğini söyledi.

Mahmud, "Devriye köyün çevresine ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da doğrudan bir maddi zarar meydana gelmedi. Daha sonra çekildiler." dedi.

Olayın bölge halkında paniğe sebep olduğunu aktaran Mahmud, bunun ilk saldırı olmadığını, son dönemde bölgede benzer provokasyonların tekrarlandığını ifade etti.

Mahmud, halkın bilinçli ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayarak, olası ihlallere karşı yerel kurumlar ve gözetleme komiteleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.