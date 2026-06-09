Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın Sur Kentine Düzenlediği Hava Saldırısında 8 Kişi Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD Büyükelçisi Issa, İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakerelerin yakında Washington'da başlayacağını duyurdu.

(ANKARA) - İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa da İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin yakında Washington'da yeniden başlayacağını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakerelerin yakında Washington'da başlayacağını söyledi.

Issa, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, son askeri tırmanışa rağmen görüşmelerin süreceğini belirterek, sürecin "doğru yönde ilerlediğini" ifade etti.

Issa, "Geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştık; buzlar kırıldı ve Lübnan'ın krizden çıkmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

3 Haziran'da gerçekleştirilen son görüşmeler, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yeniden uygulanmasına yönelik anlaşmayla sonuçlanmıştı. Ancak taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Avn da CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail ile yürütülen görüşmelerin saldırmazlık paktı oluşturulmasına ve ardından "adil ve kapsamlı bir barışa" ulaşılmasına odaklandığını söyledi.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber

Kenan Yıldız bu kez üzdü! Aldıkları haberle yıkıldılar
Ankara'da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu

Yürekleri ağza getirmişti! Kayıp liseli bu evde bulundu

Çok büyük oynuyor! Dursun Özbek, Bayern Münih'in efsanesi ile görüşecek

Bayern Münih efsanesiyle görüşecek
Kast ajansı ve menajerlik faaliyetinde bulunan teşebbüslere 42,2 milyon lira rekabet cezası

Son darbe kast ajansları ve menajerlere! Rekor ceza kesildi
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun