Haberler

İsrail'in Ateşkes İhlali: Gazeteci Emel Halil Nebatiye'de Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kadın gazeteci Emel Halil için düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Saldırıda bir gazeteci de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde dün ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kadın gazeteci Emel Halil, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesini dün hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren Halil için tören düzenlendi.

Sayda kentine bağlı Baisariyeh beldesinde düzenlenen cenaze törenine Halil'in yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Gazeteci Halil'in naaşı törenin ardından defnedildi.

İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği söz konusu saldırıda bir gazeteci de yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

