Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da başından yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde başından vurarak ağır şekilde yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in doğusundaki Harmele bölgesinde Filistinlilere gerçek mermi ve taşla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgileri güncelledi.

Saldırıda başından gerçek mermiyle vurulan ve ağır şekilde yaralanan Filistinli Muhammed Ferec el-Malihi hayatını kaybetti.

Aynı saldırıda Malihi ailesinden 3 kişi de yaralandı. Malihi'nin başından taşla yaralanan kardeşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.