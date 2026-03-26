Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da başından yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Saldırılar Ekim 2023'ten bu yana ciddi bir artış gösteriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde başından vurarak ağır şekilde yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in doğusundaki Harmele bölgesinde Filistinlilere gerçek mermi ve taşla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgileri güncelledi.

Saldırıda başından gerçek mermiyle vurulan ve ağır şekilde yaralanan Filistinli Muhammed Ferec el-Malihi hayatını kaybetti.

Aynı saldırıda Malihi ailesinden 3 kişi de yaralandı. Malihi'nin başından taşla yaralanan kardeşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

Gecenin kahramanlarından bomba itiraf: Meğerse her şey belliymiş
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Attığımız muhteşem golden sonra kendilerinden geçtiler
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı

Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı