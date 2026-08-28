Gazze'de Hafızlar İsrail Saldırılarına Rağmen Kur'an'ı Ezberden Okudu

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampındaki Bağdat Camii ile İbadurrahman Camii'nde "Kur'an-ı Kerim'i Ezberden Okuma Günü"ne yaklaşık 200 hafız ve kurra katıldı.

"Kur'an ve Sünnet Meclisi" tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, İsrail'in soykırımının yansımaları ve Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda caminin yıkılmasına rağmen hafızalarındaki Kur'an-ı Kerim'i okumak için Bağdat ve İbadurrahman camilerinde bir araya geldi.

"Kur'an-ı Kerim'i Ezberden Okuma Günü" etkinliği, Gazze Şeridi sakinlerinin İsrail saldırıları nedeniyle ağır insani koşullarla karşı karşıya olduğu bir dönemde düzenleniyor. Kur'an eğitimi sorumluları ise faaliyetlerini sürdürmeye ve çocuklar ile gençleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve okumaya teşvik etmeye çalışıyor.

Kur'an kursu sorumluları, Gazze halkının yaşadığı zorlu insani şartlara rağmen geriye kalan cami ve mescitlerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'na göre İsrail, savaştan önce var olan 1275 camiden 1050'sini tamamen yıktı, 191'ine ise kısmen zarar verdi.

-Ders halkaları yeniden başladı

Kur'an-ı Kerim ezberleme derslerinin sorumlularından İbrahim ez-Zaim, AA'ya yaptığı açıklamada, hayır amaçlı faaliyet gösteren "Kur'an ve Sünnet Meclisi"nin Eylül 2025'te faaliyetlerine yeniden başladığını, daha önce derslerin çadır ve okullarda yapıldığını söyledi.

Zaim, faaliyetlerin o dönemde yaklaşık 10 öğrenciyle başladığını ve öğrenci sayısının zamanla arttığını belirtti.

İki camide halen yaklaşık 300 öğrencinin bulunduğunu ve bunların 16 ders grubuna ayrıldığını aktaran Zaim, Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuma etkinliğine yaklaşık 200 öğrencinin katıldığını, geçen ramazanda ise bu sayının 83 olduğunu kaydetti.

Zaim, katılımcıların ezberden okudukları sayfaların ezber seviyelerine göre değiştiğini belirterek, bazı öğrencilerin bir veya birkaç cüz, bazılarının ise 10 veya 15 cüz okuduğunu, iki öğrencinin ise Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberden okumayı başardığını ifade etti.

Bağdat Camii'nin İsrail saldırılarının ilk haftalarında bombalandığını belirten Zaim, caminin daha sonra çadırlarda geçici olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Zaim, Kur'an-ı Kerim ezberleme derslerinde mushaf sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, öğrencilerin eski ve yıpranmış nüshaları kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

Öğrencilerin ve ailelerinin zorlu koşullarda yaşadığını söyleyen Zaim, çoğunun çadırlarda kaldığını, sıcak hava ve temel ihtiyaçların yetersizliğiyle karşı karşıya bulunduklarını, buna rağmen Kur'an derslerine devam ettiklerini vurguladı.

Zaim, "Ders halkalarının devam etmesi, Filistin toplumunun savaş koşullarına rağmen Kur'an eğitimine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor." dedi.

-"Kur'an-ı Kerim benim en iyi dostum oldu"

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Filistinli Abdullah Şehade, küçük yaşta ezbere başladığını ve Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemeyi başardığını söyledi. Şehade, İsrail saldırıları sırasında lise eğitimine devam ederken ezber ve tilavet çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Şehade, "Kur'an-ı Kerim korku ve yıkım ortamında benim en iyi dostum oldu. Bana hep güven ve huzur duygusu verdi." diye konuştu.

Camilerin yıkılmasına rağmen ezber derslerinin devam ettiğine dikkati çeken Şehade, lise eğitimi ile Kur'an-ı Kerim ezberini beraber yürütmesine rağmen başarılı olduğunu kaydetti.

Zorlu koşulların ezber ve tilavet çalışmalarını sürdürmesine engel olmadığını vurgulayan Şehade, bazı camilerin yıkılmasının ardından derslerin sorumluları tarafından kısıtlı imkanlarla mescitler oluşturulduğunu, buraların ezber, tilavet ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanıldığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438, yaralı sayısı ise 174 bin 447 olarak açıklandı.

Kaynak: AA