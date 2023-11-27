İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli çocuk, evine dönüp oyuncaklarıyla oynamak istiyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir bacağını kaybeden, diğer bacağında kırıklar ve vücudunda yanıklar oluşan 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, hastaneden çıkınca ilk isteğinin evine dönmek ve oyuncaklarıyla oynamak olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir bacağını kaybeden, diğer bacağında kırıklar ve vücudunda yanıklar oluşan 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, hastaneden çıkınca ilk isteğinin evine dönmek ve oyuncaklarıyla oynamak olduğunu söyledi.

Gazzeli Kamer eş-Şerihi, İsrail saldırılarında yaralanan ya da uzvunu kaybeden çok sayıda çocuktan sadece biri.

Şerihi, İsrail'in Gazze'de bir camiye düzenlediği saldırıda bacağını kaybederken, diğer bacağında kırıklar ve vücudunda yanıklar oluştu.

Gazzeli kız çocuğu, yiyecek bir şeyler almak için markete gittiği sırada Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlenen saldırı sonucu yaralandı ve bir bacağı ampüte edildi.

Tedavi gördüğü Aksa Şehitleri Hastanesi'nde elindeki oyuncak bebeği, tekerlekli sandalyesiyle dolaşan Şerihi, yaşadığı zor günlerin acısını bir nebze de olsa atlatmaya çalışıyor.

Küçük kız, kendisini hastanede ziyaret eden AA muhabiriyle yaşadığı acı olayı ve hayallerini paylaştı.

Marketten yiyecek bir şeyler almaya gittiği sırada caminin bombalandığını ve yaralandığını anlatan Şerihi, "Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldım ve bacağım kesildi." dedi.

Saldırıların son bulmasını istediğini ifade eden Şerihi, hastane çıkışı ilk isteğinin evine gitmek olduğunu ifade ederek, "En büyük hayalim evime dönüp oyuncaklarımla oynamak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.