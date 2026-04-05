İsrail'den Lübnan'a tahliye uyarısı, hastanede ağır hasar

İsrail'in, Lübnan'ın Sur kentine yönelik tahliye uyarısının ardından bölgede bir hastane saldırılarda hasar gördü. İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Sur şehri ve çevresindeki çok sayıda mahalle için acil tahliye uyarısı yayımladı.

İsrail ordusunun Arapça konuşan sözcüsü Albay Avihay Adrae, X platformundaki açıklamasında "Sur şehri sakinlerine acil uyarı... Hizbullah'ın terör faaliyetleri İsrail Savunma Kuvvetleri'ni bölgedekararlı biçimde hareket etmek zorunda bırakmaktadır" dedi.

11 yaralı, hastanede ağır hasar

Beyrut Sağlık Bakanlığı, çevredeki binalara yönelik saldırıların ardından yakınlardaki büyük bir hastanenin hasar gördüğünü ve en az 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında üç sivil savunma personeli de yer alıyor.

Lübnan-İtalyan Hastanesi Müdürü, devletin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hasara karşın hastanenin "gerekli tıbbi hizmetleri sunmak için açık kalmaya devam edeceğini" belirtti. Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda hastanenin yakınındaki iki bina tamamen yıkılırken, patlama, hastanenin camlarını patlatarak asma tavanların çökmesine yol açtı.

Sur'da hala 20 bin kişi var

Onlarca bin kişi Sur'u terk etmesine karşın, çevredeki köylerden kaçan 15 bini mülteci olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi İsrail'in şehrin büyük bölümünü ve güneyin geniş bir kesimini kapsayan tahliye uyarılarına rağmen bölgede kalmaya devam ediyor.

Cumartesi günü Sur bölgesine yönelik saldırı dalgası kapsamında limandaki küçük bir tekne vuruldu, yakınında demirleyen diğer tekneler de hasar gördü. Bint Jibeyl ilçesindeki Beraşit kasabasında ise bir caminin İsrail hava saldırısıyla tamamen yıkıldığı bildirildi.

Beyrut ve Batı Bekaa'ya saldırılar

Şafak vakti gerçekleştirilen saldırılar, büyük ölçüde boşaltılmış ve Hizbullah'ın kalesi kabul edilen, Beyrut'un güney banliyölerini de hedef aldı. İsrail ordusu açıklamasında Beyrut'taki İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlar kolu Kudüs Gücü'nün, Lübnan birlikleri ile Filistin İslam Cihadı'nın iki karargahına yönelik "ek bir saldırı dalgasını tamamladığını" duyurdu. Doğu Lübnan'daki Batı Bekaa bölgesinde ise Cuma günü bir köprü "takviye ve askeri teçhizat transferini engellemek" amacıyla vurulmuştu. Cumartesi günü yeniden gerçekleştirilen saldırıyla köprü tamamen çöktü.

BM barış güçleri hedef alındı

Öte yandan bölgede konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü, Odeysa yakınlarındaki bir BM tesisinde yaşanan patlamada Cuma günü üç askerin yaralandığını ve yaralıların acilen hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

BM'nin Endonezya ofisinin yaralıların Endonezyalı olduğunu teyit etmesinin ardından Cakarta, olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Endonezya hükümeti, "Bu gelişmeler, giderek daha tehlikeli bir hal alan çatışma ortamında BM barış güçlerinin korunmasının acilen güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir" açıklamasını yaptı.

Hizbullah'tan saldırı

İran destekli Hizbullah ise, Cumartesi günü kuzey İsrail kentleri ile Marun el-Ras, Hula ve Aynata gibi Lübnan sınır kasabalarındaki İsrail kuvvetlerine yönelik bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Savaşın bilançosu ağır

İsrail'in 2 Mart'ta Hizbullah'ın İran'ın yanında savaşa girmesinin ardından Lübnan genelinde hava saldırıları başlatması ve güneyde kara harekatı düzenlemesiyle birlikte savaş, 53 sağlık çalışanı ve üç Endonezyalı BM barış gücü askeri dahil binin üzerinde can aldı. Ülkede bir milyonun üzerinde kişi yerinden edilmiş bulunuyor.

dpa / BÜ,ET

Kaynak: Deutsche Welle