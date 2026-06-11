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İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti: O anlar kamerada

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Malatya'da bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar, oyunlarını bırakıp hazır ola geçerek marşa eşlik etti. Duygulandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar, oyunlarını bırakarak hazır ola geçti. Çocukların marşa eşlik ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Bölgede bulunan bir okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında okunan İstiklal Marşı'nı duyan, yakındaki bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar oyunlarını yarıda bıraktı. Hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik eden çocuklar, marşın sona ermesinin ardından yeniden oyunlarına döndü.

Duygulandıran anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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