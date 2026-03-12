Haberler

BM: İsrail'in "tahliye emirleri"nin ardından Lübnan'da 800 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda 800 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı. Pope, sivillerin korunması gerektiğine dikkat çekerek acil insani yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in geniş çaplı "tahliye emirleri"nin ardından Lübnan'da 800 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Pope, İsrail'in hedef aldığı Lübnan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Beyrut'ta yerinden edilmiş insanları hedef alan ve 8 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı haberlerinden dolayı büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Pope, sivillerin ve sivil nesnelerin asla kasıtlı olarak hedef alınmaması gerektiğini vurguladı."

Pope, sivil altyapının da asla saldırıların hedefi olmaması gerektiğinin altını çizerek, Beyrut sokaklarını evleri yapmak zorunda kalan birçok yerinden edilmiş kişinin, üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şey almadan kaçtığını ve çadırlarda uyuduğunu belirtti.

Çadırlar ve derme çatma barınakların bombardıman tehlikelerine karşı hiçbir koruma sağlamayacağına işaret eden Pope, "Lübnan'da geniş çaplı tahliye emirlerinin ardından 800 binden fazla kişi yerinden edildi. Yaklaşık 125 bin kişi halihazırda hükümet tarafından koordine edilen toplu barınaklarda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Pope, Lübnan'ın altyapısı ve sosyal hizmetlerinin de halihazırda zor durumda olduğunu belirterek, daha derin bir insani çöküşü önlemek için acil yardımın şart olduğuna dikkati çekti.

"Uluslararası insancıl hukuk, tarafların ihtiyaç sahibi sivillere hızlı ve engelsiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamasını ve kolaylaştırmasını gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunan Pope, buna saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
