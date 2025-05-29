İsrail'in Sağcı Bakanı Ben-Gvir'den Ateşkes Anlaşmasına İtiraz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması durumunda hükümetten yeniden istifa edeceği imasında bulundu.

Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, "103 FM" radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına ve bölgeye herhangi bir şekilde insani yardım ulaştırılmasına karşı olduğunu yineledi.

Ben-Gvir, "Hükümeti devirme konusunda Başbakan'a tehditlerle konuşmuyorum. Başkalarının aksine, kırmızı çizgim aşılırsa istediğimi yapacağımı herkes biliyor." dedi.

Daha önce de hükümetten istifa ettiğini hatırlatan Ben-Gvir, "Hükümetten istifa eden tek kişi benim. Ben tehditle yetinmiyorum, Başbakan benim kırmızı çizgimin ne olduğunu ve nerede onu geçeceğini biliyor." diye konuştu.

Ben-Gvir, "İstifa etmemi isteyen çok kişi var ve kırmızı çizgimi geçtiklerinde istifa edeceğim, Başbakan bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına karşı çıkan Ben-Gvir, "Her şey açık, kısmi bir (ateşkes için) anlaşma yanlıştır ve genel olarak anlaşmalar konusundaki tavrım iyi biliniyor." diye konuştu.

Ben-Gvir, kabine üyesi olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i ateşkes anlaşmasına zorladığını "fark etmediğini" belirterek, İsrail ordusunun insani felakete ve kıtlığa neden olduğu Gazze'ye insani yardım gönderilmesini de eleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın açıklamalarının, Hamas ile İsrail arasında ABD'nin önerdiği ateşkese ilişkin duyuruların olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden istifa etmişti.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile "kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi" gibi hususları içeren Gazze'de ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedilmişti.

Hamas, bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediğini bildirmişti.

Witkoff, "yakın zamanda yeni anlaşma taslağını göndereceklerini" duyurmuş ve "Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." demişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde de ABD'nin teklifinin "Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için müzakerelerin yapılacağı 60 günlük bir ateşkesi" içerdiği öne sürülmüştü.