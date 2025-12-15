Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar, Hanuka Bayramı vesilesiyle artış gösteriyor. Fanatik Yahudiler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayin yaparken, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu girişimleri ihlal olarak nitelendiriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya "Hanuka Bayramı" bahanesiyle baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayin yaptı.

Yahudi takvimine göre dün başlayan ve bir hafta devam edecek olan Hanuka (Işık) Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Güncel
