İsrail'den Lübnan'ın Doğusuna İha Saldırısı: 4 Ölü

Güncelleme:
İsrail, Lübnan-Suriye sınırında bir araca düzenlediği İHA saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıdan sonra köylerde güçlü patlama sesleri duyulurken, sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor.

BEYRUT, 16 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in pazar gecesi Lübnan'ın doğusunda Lübnan- Suriye sınırında bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, hedef alınan noktaya yakın köylerde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu, sivil savunma ekiplerinin araçta çıkan yangını söndürmeyi başardığını ve 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İsrail ordusu söz konusu saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah "tehditlerini" etkisiz hale getirmeyi amaçladığı iddiasıyla Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
