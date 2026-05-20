Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada

Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında bir görme engelliler okulunda öğretmenler, öğrencileri hızla ve güvenli şekilde tahliye etti. O anlar kameraya yansırken, Vali Seddar Yavuz öğretmenlere teşekkür etti.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında bir görme engelliler okulunda öğretmenlerin öğrencileri güvenli şekilde tahliye ettiği anlar kameralara yansıdı.

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Deprem sırasında bir görme engelliler okulunda yaşanan tahliye anları ise takdir topladı. Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla birlikte okul idarecileri ve öğretmenlerin öğrencileri hızlı bir şekilde binadan çıkardığı görüldü. Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden zihin ve ortopedik engelli Sergen Savucu'nun öğretmenleri Gökhan Aydoğdu ve Yunus Güngörü tarafından kucaklarına alınarak güvenli alana tahliye edildiği anlar da kameralara yansıdı. Öğrencilerin kısa sürede güvenli alana tahliye edildiği görüldü.

Deprem anında öğretmenlerin sergilediği soğukkanlılık ve koordinasyonu tebrik eden Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmenlerimizin deprem sırasındaki gayreti, 'Öğretmen işte budur' dedirtti bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğretmenlerimize" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
