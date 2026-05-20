Antalya-Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi

ANTALYA'da yaşayan Cengiz Uğurluel (50), 'oto çekici' olarak satın aldığı aracın ruhsatını bir süre sonra kamyonete çevirmek için başvuruda bulundu. Muayenede araca sahte oto çekici ruhsatı düzenlendiğini öğrenen Uğurluel, şikayetçi oldu.

Antalya'da oto kurtarıcı işi yapmak isteyen Cengiz Uğurluel, 20 Mart 2023 tarihinde internetten bulduğu 07 BCP 470 plakalı oto çekiciyi satın aldı. Aracı aldıktan sonra oto kurtarıcı işi yapan Uğurluel, bu iş hoşuna gitmeyince aracın ruhsatını kamyonete çevirmek istedi. İlgili kurumlara müracaat eden Uğurluel, aracı satın aldığı tarihte ruhsatındaki kurtarıcı ibaresinin sahte olduğunu, satın aldığı araca A.Ö. tarafından Şırnak Cizre'de sahte ruhsat düzenlendiğini öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Uğurluel, aracı aldığı kişiler hakkında şikayetçi olup, dava açtı.

'KENDİ ARACIMIZI DEVLETE İHBAR EDİYORUZ'

Antalya'da güneş enerjisi işiyle uğraştığını aktaran Uğurluel, "3 yıl önce kurtarıcı diye kamyoneti satın aldım. Bir süre sonra aracı kamyonet olarak kullanmak istediğimde ilgili kurumlara müracaat ettik. Evrakı tamamlamak istedik ama bu aracın hiçbir zaman kurtarıcı olmadığını gördük. Aracı aldığımız kişiler bize kurtarıcı olarak sattı ama araç hiçbir zaman kurtarıcı olmamış. Kurtarıcı yapılmak için devlete herhangi bir belge sunulmamış, proje çizilmemiş, TSE'ye bilgi verilmemiş. Usulsüz yollarla ruhsat çıkartılarak, araç kurtarıcı yapılmış. Detaylı araştırma yaptığımızda, bu şahısların hayatları boyunca Şırnak Cizre'ye gitmediği halde ruhsatın Cizre'de düzenlendiğini, Antalya'da bir noterde tekrar ruhsat düzenlenerek aracın kurtarıcı yapıldığını öğrendik. Oysaki bu araç usulsüz. Kendi aracımızı devletimize ihbar ediyoruz" diye konuştu.

'BİZ BU İŞİ YAPMAYA DEVAM ETSEK NE OLACAKTI'

Uğurluel, "Çok araştırma yaptım, trafikte bunun gibi birçok araç olduğunu gördüm. Şahıslarla ilgili dava açtık. Resmi belgede sahtecilik yaparak bu aracın ruhsatı çıkartılmış. Aracı ilk etapta oto kurtarıcılık yapmak için aldık. Biz bu işi yapmaya devam etsek ne olacaktı, aracı belki başkasına satacaktık. O başkası ne yapacaktı, bizi dava edecekti. Biz de tekrar bu şahısları dava etmek zorunda kalacaktık" dedi.

'BAŞKA KİMSE MAĞDUR OLMASIN'

Uğurluel'in avukatı Arif Erdoğan, "Aracın yeterli belgeler oluşturulmadan çekiciye çevrildiğini, bu işlemin Şırnak Cizre'deki bir noterlikte yapıldığını ve Antalya'daki bir noterlikte birlikte çalıştığını söyledi. Bu şekilde usulsüz çok fazla araç olduğunu öğrenmiş. Sonrasında biz şikayetimizi yaptık 2025 yılında. Savcılık şikayetimizi aldı, Şırnak Cizre'ye talimat yazdı. Noterliktekilerin ifadesi alındı. Sonrasında takipsizlik kararı verdiler. Biz takipsizlik kararına itiraz ettik, yeterli inceleme yapılmadığını söyledik. Bu aracı müvekkile satan kişiler de savcılığa vermiş olduğu ifadelerde satış yaptıklarını inkar etti. Fakat satış belgesi var elimizde. Yeterli belgeler olmadan çekiciye çevrilen, sonrasında kamyonete çevrilen bu araçla ilgili şikayetimizin incelenmesini talep ediyoruz. Verilen takipsizlik kararının usule uygun olmadığını düşünüyoruz. Gerekli incelemelerin yapılarak karara varılmasını istiyoruz, müvekkilimiz mağdur oldu başka kimse mağdur olmasın" diye konuştu.

Haber: Tunahan KIR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı