MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmada, 9 yıldır firari olarak aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

FETÖ FİRARİSİNA MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

MİT, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri nedeniyle Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan K.Ç., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı