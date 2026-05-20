Sakatlığı bulunan Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi yeni haber

Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler’den Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'a müjdeli bir haber geldi.

ARDA GÜLER ANTRENMANDA YER ALDI

La Liga’nın kapanış haftasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle kulüp bazında sezonu kapattığı açıklanan 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlıların bugünkü gerçekleştirdiği idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla adeta göz dolduran Arda Güler, İspanyol devinde çıktığı 50 resmi karşılaşmada 6 gol atıp 14 asist yaparak takımına muazzam bir skor katkısı sağladı.