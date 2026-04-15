İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye vilayetine bağlı Mivdon beldesinde bir noktaya düzenlenen saldırının ardından bölgeye intikal eden sağlık ekipleri hedef alındı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 90 sağlık çalışanı öldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.