Ateşkesi yeniden ihlal eden İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi yaraladı

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Bırika'da bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında 2 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail'in saldırılar düzenleyerek Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bırika'daki saldırının yanı sıra, İsrail ordusuna ait 2 savaş uçağının Lübnan'ın güneyinde başta Mercayun, el-Hıyam ve çevre beldeler olmak üzere alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Hıyam beldesinde bir evin yakınındaki kümesi bombaladığı ve yerle bir ettiği ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????