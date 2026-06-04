İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki beldeleri hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı beldeleri bir dizi saldırıyla hedef aldığı belirtilen haberde, Sur kentine yönelik saldırılarda 3 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Sur kentindeki saldırıları kapsamında hedef aldığı evin enkazından bir çocuğun yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.

NNA ayrıca İsrail'in güneydeki Burc Kalaviye bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezi yakınında bir aracı hava saldırısıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesinde düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, İsrail'in ayrıca Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi de bombaladığı aktarıldı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı beldelerde düzenlediği saldırılar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.