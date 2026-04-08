İsrail'in Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ülkenin doğusundaki beldelerde 20 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki beldelere eş zamanlı düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Saldırılar, Lübnan'ın başkenti Beyrut da dahil olmak üzere birçok bölgeyi etkiledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

İsrail saldırıları sonucu Şemsitar beldesinde 11, Tariya beldesinde 3, Durus beldesinde ise 6 kişi öldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
