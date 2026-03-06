Lübnan'da İsrail'in saldırılarından kaçan 110 bini aşkın vatandaş sığınma merkezlerine yerleştirildi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle 110 bin 162 kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi. 26 bin 432 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılarda 217 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.
Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin günlük raporu, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlandı.
İsrail'in ülkeye yönelik son saldırıları üzerine açılan sığınma merkezi sayısının 512'e ulaştığı aktarılan raporda, saldırılar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan aile sayısının 26 bin 432'e ulaştığı ifade edildi.
Raporda, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin bahsi geçen sığınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.