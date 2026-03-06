Haberler

Lübnan'da İsrail'in saldırılarından kaçan 110 bini aşkın vatandaş sığınma merkezlerine yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle 110 bin 162 kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi. 26 bin 432 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılarda 217 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin günlük raporu, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlandı.

İsrail'in ülkeye yönelik son saldırıları üzerine açılan sığınma merkezi sayısının 512'e ulaştığı aktarılan raporda, saldırılar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan aile sayısının 26 bin 432'e ulaştığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yerinden edilen 110 bin 162 kişinin bahsi geçen sığınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti