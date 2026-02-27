İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü

BEYRUT, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırılarında, biri 16 yaşındaki Suriyeli bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre perşembe günü Baalbek'in batı, doğu ve kuzey bölgelerini hedef alan yoğun hava saldırılarında şehir merkezindeki mağazaların yanı sıra çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait 8 askeri kampı hedef aldıklarını söyledi.

Hizbullah ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah "tehditlerini bertaraf etme" gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ayrıca, tam çekilme süresinin geçen yıl 18 Şubat'ta dolmasına rağmen Lübnan sınır hattındaki beş stratejik noktada askeri varlığını korumaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua