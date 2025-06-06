İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları ve Göç Hareketliliği

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları ve Göç Hareketliliği
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İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine hava saldırıları düzenledi. Aynı gün Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan saldırılarla birlikte siviller arasında büyük bir panik yaşandı ve tahliye uyarıları sonrası göç hareketliliği oluştu.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, bir İsrail İHA'sı Ayn Kana beldesine saldırı düzenledi, ardından İsrail savaş uçakları daha önce hedef alınacağı belirtilen bir binayı vurdu.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Dıbin, Belat ve Ayn Kana beldelerindeki sivillere evlerini terk etmeleri yönünde telefonla uyarılarda bulundu.

NNA, ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneybatısındaki Raşaya ve Batı Beka semalarında orta irtifada uçtuğunu belirtti.

Söz konusu saldırılar, aynı gün İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği 8 hava saldırısıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.

Bu, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Dahiye'ye yönelik gerçekleştirilen 4. büyük saldırı oldu.

Dahiye'deki siviller, İsrail'in tahliye uyarılarının ardından bölgede yoğun bir şekilde göç etmeye başladı.

İsrail savaş uçaklarının yoğun uçuşu da vatandaşlar arasında panik yarattı.

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusuna ait İHA'ların Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahalleleri üzerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirmesi nedeniyle bu bölgelerden büyük bir göç yaşanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek, civardaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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