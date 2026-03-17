İsrail'in 2 Mart'tan Bu Yana Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 886'ya Yükseldi
İsrail'in Lübnan'ın Dibbin bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından yaşanan yıkım ve can kaybı artıyor. Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda 886 kişi hayatını kaybetti, 2.141 kişi yaralandı.
BEYRUT, 17 Mart (Xinhua) -- (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua