İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentindeki Kana beldesi ve Hoş bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, Kana beldesindeki saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hoş bölgesindeki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Bakanlık, ayrıca ülkenin doğusundaki Zelaya beldesine yapılan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.