Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Son verilere göre, 2 Mart'tan bu yana yapılan saldırılarda ölü sayısı 570'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentindeki Kana beldesi ve Hoş bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, Kana beldesindeki saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hoş bölgesindeki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Bakanlık, ayrıca ülkenin doğusundaki Zelaya beldesine yapılan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye 'PlayStation' göndermesi

İran'dan Trump'ı kızdıracak açıklama: Belki Playstation'da geçer
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

Yeni düzenlemenin ilk cezası bir polise kesildi