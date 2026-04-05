İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar 2 Mart'ta başladı ve Lübnan Sağlık Bakanlığı, toplam ölü sayısının 1422'ye ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefr Dunin, Batulay, Şehhabiyye, Ayn Baal, Kefre, Sadikin ve Vadi Hacir beldelerini hedef aldı.

Sadikin beldesine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
