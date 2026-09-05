İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 9 bine yaklaştı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 9 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 358'e ulaştığı, yaralı sayısının da 12 bin 359'a çıktığı bildirildi.

26 Ağustos'tan bu yana 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 925'e, yaralıların sayısının da 30 bin 595'e ulaştığı bilgisi verildi.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA