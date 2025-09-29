İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa Vadisi'nde yer alan Sahmar bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Sahmar'daki eş-Şemsiyye bölgesinde bir ekskavatörü hedef aldı.

Saldırıda, iş makinesinin operatörünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekskavatörün tamamen imha edildiği ve sürücünün cansız bedeninin sivil savunma ekiplerince çıkarıldığı görüldü.

Sabah saatlerinde de İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun kasabasını hedef almıştı. Bu saldırıda ise can kaybı yaşanmamıştı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 279 kişinin öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.