İsrail, Lübnan'a Yönelik Hava Saldırılarını Sürdürüyor: 1 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Lübnan'ın güneyindeki Ansariyah bölgesinde İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ansariyah'da bir aracın hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralılar meydana geldi.

ANSARİYAH, 3 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Ansariyah bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef aldığı bir aracın etrafında olan insanlar, 2 Şubat 2026.

İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkenin güneyindeki Ansariyah bölgesinde bir aracı hedef alan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sur kentindeki saldırılarda ise 4 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

