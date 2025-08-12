İsrail'in Lahey Büyükelçiliği'ne Kırmızı Boya Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği'nin dış kapısına sabah saatlerinde kırmızı boya atıldığı bildirildi. Olay üzerine polis şüphelileri tutukladı.

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği binasının dış kapısına sabah saatlerinde kırmızı boya atıldığı bildirildi.

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Lahey Büyükelçiliğinin girişine zarar verildiği ve kırmızı boya atıldığını kaydetti.

Paylaşımda, diplomatların işlerini her zaman güvenli ve engelsiz bir şekilde yürütebilmesi gerektiği belirtilerek, "Polis şüphelileri tutukladı. Hollanda makamlarının gelecekte bu tür saldırıları önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağından eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel medyadaki haberlerde olayın saat 03: 30 sularında gerçekleştiği ve büyükelçilik binasında kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.