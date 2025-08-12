İsrail'in Lahey Büyükelçiliği'ne Kırmızı Boya Saldırısı

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği binasının dış kapısına sabah saatlerinde kırmızı boya atıldığı bildirildi.

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Lahey Büyükelçiliğinin girişine zarar verildiği ve kırmızı boya atıldığını kaydetti.

Paylaşımda, diplomatların işlerini her zaman güvenli ve engelsiz bir şekilde yürütebilmesi gerektiği belirtilerek, "Polis şüphelileri tutukladı. Hollanda makamlarının gelecekte bu tür saldırıları önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağından eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel medyadaki haberlerde olayın saat 03: 30 sularında gerçekleştiği ve büyükelçilik binasında kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.