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ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

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ABD istihbaratı, İsrail'in askeri altyapı anlamında zayıflatmak istediği İran'ın nükleer tesislerine önemli bir saldırı düzenleyeceğini rapor etti. Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti. WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.

"ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ FAALİYETLER ARTABİLİR"

Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi. İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi. Raporda, bu kapsamda İsrail'in, İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine "önemli saldırılar" düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

TRUMP YÖNETİMİNE BASKI YAPACAKLAR

İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti. Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdehide:

Merak etmeyin burada bir plan var Dünya lideri cumhurbaşkanımızın yaptığı. İsraile kötü bir şey yaptırıp sonra bahaneyle İsraili yok edecekler. Trump da reisin sözünü dinliyor ben size bu kadarını söyleyeyim

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bu Trump yahudilere hizmet ediyor

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

ALLAHIM BU İKİ ZEBANİ'DEN DÜNYAYI KORU...

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Haber YorumlarıHalit:

mob bombası bunun için verildi

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