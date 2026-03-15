Hizbullah: Lübnan'ın Güneyindeki Hiyam Kasabasında İsrail Güçleriyle Çatışmalar Sürüyor

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında en az dokuz kişi yaşamını yitirirken, Hizbullah çatışmalara katıldıklarını açıkladı. Çatışmalar sonucunda, hedef alınan bölgelerde aileler de dâhil birçok sivil hayatını kaybetti.

BEYRUT, 15 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında en az dokuz kişi hayatını kaybederken, Hizbullah, sınır kasabası Hiyam'da cumartesi gecesi İsrail güçleriyle doğrudan çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Hizbullah, çatışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, hafif ve orta ağırlıktaki silahlar ile roket güdümlü el bombaları kullanarak İsrail askerleriyle çatıştıklarını belirtti.

Lübnan'daki resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in hava saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde en az dokuz kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sınırdaki Mercayun ilçesinde bulunan Kantara'daki bir eve düzenlenen hava saldırısında, bir aileden anne-baba ve iki çocukları dahil dört kişi hayatını kaybetti. Yakındaki Nebatiye ilçesinde de köyleri el-Taybe'den kaçarak Meyfedun'daki bir eve sığınan başka bir ailenin dört üyesi, İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki kardeş, birinin eşi ve çocuğu da bulunuyor. Saldırıda beş kişi de yaralandı. Majdal Selm'de düzenlenen ayrı bir saldırıda ise bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hizbullah, Hiyam gözaltı merkezi ve Metula bölgesi yakınlarına yapılan roket saldırıları da dahil İsrail askeri hedeflerine yönelik çok sayıda misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı. Örgüt ayrıca, el-Taybe yakınlarında güdümlü füzeyle bir İsrail tankını imha ettiğini ve Hayfa'nın güneyindeki bir bakım tesisine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

Savaş sürerken ABD'den Türkiye'nin yanı başında sürpriz adım
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Ester'in Mbappe için söyledikleri olay oldu

Ester'in Mbappe için söyledikleri tartışma yarattı!
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu