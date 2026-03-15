Hizbullah: Lübnan'ın Güneyindeki Hiyam Kasabasında İsrail Güçleriyle Çatışmalar Sürüyor

BEYRUT, 15 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında en az dokuz kişi hayatını kaybederken, Hizbullah, sınır kasabası Hiyam'da cumartesi gecesi İsrail güçleriyle doğrudan çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Hizbullah, çatışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, hafif ve orta ağırlıktaki silahlar ile roket güdümlü el bombaları kullanarak İsrail askerleriyle çatıştıklarını belirtti.

Lübnan'daki resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in hava saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde en az dokuz kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sınırdaki Mercayun ilçesinde bulunan Kantara'daki bir eve düzenlenen hava saldırısında, bir aileden anne-baba ve iki çocukları dahil dört kişi hayatını kaybetti. Yakındaki Nebatiye ilçesinde de köyleri el-Taybe'den kaçarak Meyfedun'daki bir eve sığınan başka bir ailenin dört üyesi, İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki kardeş, birinin eşi ve çocuğu da bulunuyor. Saldırıda beş kişi de yaralandı. Majdal Selm'de düzenlenen ayrı bir saldırıda ise bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hizbullah, Hiyam gözaltı merkezi ve Metula bölgesi yakınlarına yapılan roket saldırıları da dahil İsrail askeri hedeflerine yönelik çok sayıda misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı. Örgüt ayrıca, el-Taybe yakınlarında güdümlü füzeyle bir İsrail tankını imha ettiğini ve Hayfa'nın güneyindeki bir bakım tesisine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua