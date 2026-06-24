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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları bombaladı. Saldırıda yaralanan Adem Ebu Hadayid hayatını kaybetti. Ateşkes sonrası ölen Filistinli sayısı 1027'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu yaralanan Adem Ebu Hadayid yaşamını yitirdi.

Hadayid'in cenazesi, yakınları tarafından kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İsrail ordusuna ait İHA, dün Mevasi bölgesindeki Bir İyad mevkisinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadırı bombalamış, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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