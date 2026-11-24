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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, bölgeyi bir kez daha İHA'larla hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesi İsrail İHA'ları ile vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze kentine düzenlediği İHA saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 8 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA