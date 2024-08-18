İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 300 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, yardım gönüllülerine destek çağrısı yaptı.

Bilgin, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalan 2 milyon 300 bin kişiden yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre, İsrail'in saldırılarında yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ölen çocukların sayısının ise 16 bini geçtiğini hatırlatan Bilgin, enkaz altında 10 binden fazla Filistinli kaldığını ve bölgenin adeta toplu mezar haline geldiğini ifade etti.

Yaşamla ölüm arasındaki çizginin kaybolduğu Gazze'de Dünya Doktorları'nın 78 kişilik ekibiple çalıştığını dile getiren Bilgin, bölgede insani yardım çalışanlarının da saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekti.

Çatışma ve kriz bölgelerinde canları pahasına görev yapan insani yardım çalışanlarına destek verilmesi çağrısında bulunan Bilgin, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Veriler, Gazze'de son 10 ayda hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının, 2021 ve 2022'de dünya genelinde yaşamını yitiren insani yardım çalışanlarından daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Doktorları da bu saldırılardan yüksek oranda etkileniyor. Aylardır Gazze'de olan ekip, İsrail bombardımanına ve gıdasızlığa maruz kalıyor. 19 Ağustos İnsani Yardım Günü'nde 'yardımcılara yardım' çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Dünya Doktorları'nın verilerine göre Gazze'de 122'si çocuk 2 bin kanser, 1500 diyalize ihtiyaç duyan böbrek hastası, 45 bin kardiyovasküler hastalık teşhisi konmuş kişi ile 485 binden fazla ruh sağlığı bozukluğu vakası bulunduğunu aktardı.

Gazze sağlık sistemindeki tahribatın geri dönülemez noktaya ulaştığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Gazze'deki hastanelerin sadece yüzde 44'ü kısmen işlevsel durumda. Yalnızca 1400 yatak kapasitesi var. Birinci basamak sağlık tesislerinin yüzde 45'i, 8 sahra hastanesinin ise sadece 4'ü tam kapasiteyle çalışabilir durumda. Gazze'de binlerce hasta, insani yardım personeli ve yerinden edilmiş insanın hayatı, büyük risk altında. Dünya Doktorları olarak tüm devletlere sivillerin, hastaların, sağlık personelinin korunmasına yönelik acil adım atılması, tam, güvenli ve engelsiz insani yardıma erişim için İsrail hükümetine her türlü baskının uygulanması çağrısında bulunuyoruz."