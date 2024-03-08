İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şanlıurfa'da protesto edildi.

Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tosun, "Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.