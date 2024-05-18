Sakarya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed İkbal Eren, Gazze'de 225 gündür vedaların bitmediğini söyledi.

Gazze'deki vahşetin tüm ümmetin imtihanı olduğunu belirten Eren, Müslümanların uyanık olması gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine atıfta bulunan Eren, Birleşmiş Milletleri de eleştirdi.

Eren, " Gazze, kardeşliğinin gereklerini yerine getirmede tembellik yapan, davet ve tebliğ faaliyetlerinden geri duran bizlere, nasıl İslam'a davet yapılır, insanların kalplerine konuşarak değil nasıl yaşayarak girilir, cihat meydanlarından gösterdi. Özgür Filistin'de mücahit kardeşlerimizle Gazze zaferini kutlayacağımız günde buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.