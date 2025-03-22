İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Filistinliler yıkılan evin enkazından altından çıkarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 9 Filistinlinin naaşı ve yaralanan çok sayıda kişi El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini hedef aldığını ifade etti.

Ayrıca alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.

Acil kan bağışı çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada, vatandaşlara acil kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı sizleri acil kan bağışında bulunmaya çağırıyor. Lütfen derhal Gazze'deki faal hastanelere giderek kan bağışında bulunun." ifadelerine yer verilerek hastanelerin 24 saat hizmet verdiği kaydedildi.