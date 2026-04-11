Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 48 saatteki saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

Son 48 saatte 11 Filistinli yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 72 bin 328'e ulaştı. Gazze'deki sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 48 saatte Gazze'deki hastanelere yaşamını yitiren 11 Filistinlinin naaşının ve 26 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 82 kişinin yaralandığı, 759 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 328'e, yaralı sayısının ise 172 bin 184'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
