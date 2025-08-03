İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup üyeleri tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, zalimlerin karşısında dik durmak, despotların zulmüne son vermek, direnişin safında yer almak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'deki mazlumların öfkesini, iradesini, azmini, direnişini ve cesaretini yüklenen halkların, Gazze'nin sesine ses, nefesine nefes olduğunu ifade eden Tekdemir, amaçlarının bebeklere, çocuklara, kadınlara, hastalara, masum sivillere yönelik vahşi saldırıların durdurulması için devletleri harekete geçirmek olduğunu vurguladı.

Tekdemir, işgal rejiminin açlık, susuzluk, ilaçsızlık zulmüne son vermesi için gerekli adımların atılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gazze'de yaşanan kıtlık, işgal rejimi tarafından bir soykırım silahı olarak kullanılmaktadır. Gazze'de her 3 kişiden 1'i yiyecek bulamıyor." dedi.

"Bebekler, çocuklar, gençler, kadınlar, açlıktan dolayı şehit olup gözlerimizin önünde bir yıldız gibi kayıp gidiyor." ifadesini kullanan Tekdemir, şöyle konuştu:

"Gazze soykırımında 60 binden fazla kardeşimiz şehit olmuştur. İşgal rejimi, Gazze'de canice ve kalleşçe bebekleri dahi şehit etmektedir. Gazze'de yaşananlar rakamların ötesine geçmiştir. Yaşanan zulümler, arşı titretmektedir. Gazze'de son bir aydır insani kriz hayal edilemeyecek duruma gelmiştir. Gazze'de 93'ü çocuk 200'e yakın evladımız ve kardeşimiz açlık nedeniyle şehit oldu. Açlık, Gazze'deki çocukların canını dünyanın gözü önünde alıyor ve dünya sadece izliyor."

Tekdemir, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme son vermek için somut adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.