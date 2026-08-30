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Gazze'de Ateşkesi İhlal: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentinde sivillerin bulunduğu alana düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor; toplam can kaybı 73 bin 454'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivillerin bulunduğu alanı hedef aldığı saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr Belah kentinin batısında sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 1318 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 378 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybı 73 bin 454'e, yaralı sayısı 174 bin 486'ya ulaştı.

Kaynak: AA
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