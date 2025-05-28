İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 600'üncü gününde devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık felaketi, 600'üncü gününe ulaştı.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği karşısında Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bini, yaralıların sayısı da 123 bini aştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik olarak sivilleri hedef aldığı saldırılarda 18 bini aşkın çocuk yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde bilançonun daha da ağır boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor.

Gazze'de Filistinlilerin açlıkla mücadele ettiği, defalarca yerlerinden edilerek çadırlara, yıkılmış binalara sığındığı görüntüler 21. yüzyılda insanlık ayıbı olarak kayıtlara geçti

Hamas, Gazze'ye yönelik 600 gündür devam eden soykırımını durdurması amacıyla İsrail'e baskı için, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında "küresel eylem" yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine İsrail'in sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı, bunun üzerine Gazze'yi havadan ve karadan bombardımanına başladı.

İsrail güçlerinin 27 Ekim 2023'te Gazze'ye kara saldırısı başlattı. İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 858 asker öldü, 5 bin 906 asker yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara "insani ara" verildi

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşma, 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi.

Çatışmalara 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail, 1 Aralık 2023'te Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam etti. İsrail ordusu, Gazze içinde yayınladığı sürgün emirleriyle Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürdü. Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri olmasına rağmen İsrail hükümetinin saldırıları kalıcı olarak sonlandıracak ateşkese itirazı nedeniyle, Gazze'deki insanlık felaketi bir yıldan uzun süre devam etti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona erdi. İsrail, ateşkesi kalıcı hale getirecek ikinci aşama için müzakerelerde yeniden ayak sürüdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail insani yardım geçişlerini durdurdu

Ateşkesi bozan İsrail, 2 Mart 2024'te Gazze'ye tüm insani yardım geçişlerini durdurdu.

O tarihten bu yana gıda, yakıt, ilaç ve su girişlerini engelliyor. Bombaların gölgesinde ayakta kalmayı başaranlar açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Dünya Gıda Programı'na (WFP) göre Gazze'deki yaklaşık 2,4 milyon kişinin tamamı, yaşamını sürdürebilmek için dış yardıma bağımlı hale geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in yardım girişini engellemesi nedeniyle 57'den fazla kişi açlıktan yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmını bebekler, küçük çocuklar ve kronik hasta yaşlılar oluşturuyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutup, yardımların girişini engelleyerek uyguladığı aç bırakma politikasının, 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 300'ü aşkın hamile kadının düşük yapmasına sebep olduğunu açıkladı.

İsrail yardımları tekeline almak istiyor

İsrail, 2 Mart'tan itibaren sıklaştırdığı ablukayla, sebep olduğu insanlık felaketini, hem uluslararası baskıları azaltmak hem de Gazze'de işgali genişleterek kalıcı hale getirme ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme ajandasını hayata geçirmek için, yardımları tekeline alacak bir planı hayata geçirdi.

ABD ile koordinasyon içerisinde, yardımların Tel Aviv ve Washington güdümünde, "Gaza Humanitarian Foundation" (Gazze İnsani Yardım Vakfı) vasıtasıyla, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde oluşturduğu alanlara getirilmesi ve özel ABD'li şirketlerce dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması kararı alındı.

İsrail, bölgede insani yardımlar için bulunan BM kuruluşu çalışanlarına saldırılar düzenlemekten de çekinmiyor.

Gazze'de işgali genişletme planı

İsrail güvenlik kabinesi, son olarak 5 Mayıs'ta Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek, "Filistinlileri Gazze içinde toplama kamplarına süreceği" yeni saldırı planını onayladı.

Plan, ordu birliklerinin işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesini ve Filistinlilerin Gazze'nin güneyine zorla göç ettirilmesini öngörüyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söyledi.

İsrail gazetecileri de hedef alıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sivil kıyımını dünyaya duyurmak için hayatları pahasına görev yapan Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve "savaş suçu" boyutuna varan saldırılarında Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan ile AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı Hassan Hamad'ın da aralarında bulunduğu 220'yi aşkın gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca onlarca gazeteci yaralandı ya da gözaltına alındı.

Gazze'de sağlık sektörü de hedefte

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava, kara ve deniz saldırılarında, sadece sivilleri değil, sağlık sistemini de doğrudan hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'deki sağlık altyapısını sistematik şekilde hedef alarak çoğunu hizmet dışı bıraktı. Bu durum, binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye attı.

Hükümetin medya ofisinden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de 38 hastaneyi yıktığı, yaktığı ya da hizmet dışı bıraktığı ifade edildi.