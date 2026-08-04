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Gazze'de can kaybı 73 bin 377'ye yükseldi

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İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 377'ye çıktı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 377'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile 19 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 120 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 377'ye, yaralı sayısının 174 bin 230'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA
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