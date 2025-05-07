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İsrail'in Gazze Saldırısında Gazeteci Yahya Subeyh Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısında Gazeteci Yahya Subeyh Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıda Filistinli gazeteci Yahya Subeyh yaşamını yitirdi. Subeyh, ölümünden kısa bir süre önce yeni doğan kızını kucağına almıştı. Son saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 214'e ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Yahya Subeyh hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin El-Vihda Caddesi'ne düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Subeyh'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 214'e yükseldiği kaydedildi.

Yeni doğan kızını birkaç saat önce kucağına almıştı

Subeyh, ölümünden sadece birkaç saat önce yeni doğan kızını kucağına almıştı.

Saldırı sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Subeyh'in bebeğiyle çekilen fotoğraftaki kıyafetleriyle cansız şekilde yerde yattığı görüldü.

İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu El-Vihda Caddesi'nde dükkan ve tezgahların yer aldığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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