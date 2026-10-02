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İsrail'in Gazze saldırılarında bir kişi öldü, Han Yunus'ta 3 sivil yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 Filistinli sivil yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, güneyde İHA hedefinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, WAFA ise Han Yunus'a yoğun ateş açıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 3 Filistinli sivilin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in dün akşam insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde hedef aldığı bölgede Tamir el-Hamayide isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun ateş açtığı belirtildi.

İsrail'in hedef aldığı Han Yunus'ta bir yaşlı kadın ile bir gencin yaralandığı aktarılan haberde, Han Yunus'un kuzey bölgelerinde de açılan ateş sonucu bir kız çocuğunun yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ateş açtığı ihlallerini sürdürdüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA
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