İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA muhabirine konuşan tıbbi kaynak, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Hucca bölgesinde bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğünü belirtti.
Kaynak, sağlık ekiplerinin hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine naklettiğini aktardı.
Tıbbi kaynak ve görgü tanıkları, daha sonra İsrail'e ait insansız hava aracının Cibaliya beldesindeki Ömeri Camisi yakınında toplanan sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.