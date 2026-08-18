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Gazze'de kafeye hava saldırısı: 5 ölü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki limanda bulunan bir kafeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Kaynak, saldırıda biri çocuk 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 12'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.

Kaynak: AA
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