İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Son aylardaki saldırılarda 72 bin 126 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Suvarha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, dün akşam Gazze kentinin batısındaki Ketibe Camisi yakınında sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in, Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda 72 bin 126 Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
